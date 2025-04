Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Empoli

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Napoli ed Empoli per la trentaduesima giornata di Serie A. Napoli con tre assenze importanti: gli squalificati Di Lorenzo e Anguissa, oltre all’infortunato Buongiorno. Mazzocchi, Gilmour e Juan Jesus prenderanno il loro posto. In avanti Neres è in vantaggio su Raspadori. Empoli con Sebastiano Esposito e Fazzini alle spalle di Colombo.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, De Sciglio; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Seb. Esposito, Fazzini; Colombo. All. D’Aversa

