Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Empoli

Domani alle 18.30 scenderanno in campo Napoli ed Empoli per la quattordicesima giornata di Serie A. Luciano Spalletti dovrà fare ancora a meno di Kvaratskhelia alle prese con la lombalgia. In difesa c’è Ostigard accanto a Kim, mentre torna Mario Rui sulla sinistra al posto di Olivera. A centrocampo dovrebbe essere confermato il terzetto schierato contro l’Atalanta con Anguissa e Zielinski ai fianchi di Lobotka. In attacco c’è Raspadori al posto di Kvara, con Osimhen e Politano a completare il tridente. Paolo Zanetti, invece, sembra orientato a lanciare Stojanovic sull’out di destra al posto di Ebuehi. A centrocampo c’è Henderson dal primo minuto. In attacco non ci sarà Destro, giocano Satriano e Lammers. Alle loro spalle confermato Baldanzi.

Napoli (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Kim Minjae, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Lammers, Satriano

Foto: sito ufficiale Napoli