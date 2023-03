Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Eintracht Francoforte

Obiettivo quarti per il Napoli che al ‘Maradona’ ospita l’Eintracht Francoforte, ripartendo dal 2-0 ottenuto in Germania. Spalletti ritrova Meret e Kim, pronti a giocare dall’inizio. In gruppo anche Lozano, favorito nel ballottaggio con Politano per partire dal 1′ mentre Raspadori non si è allenato con i compagni. Formazione tipo per Spalletti, con Mario Rui favorito a sinostra su Olivera.

Per l’ Eintracht non c’è lo squalificato Kolo-Muani, espulso all’andata. Al suo posto giocherà Borré con Gotze e Kamada a sostegno. Non c’è nemmeno l’infortunato Lindstrom

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Jakic, Ndicka; Knauff, Rode, Sow, Max; Gotze, Kamada; Borré. All. Glasner.

Foto: twitter Napoli