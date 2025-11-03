Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Eintracht Francoforte

03/11/2025 | 22:28:30

Il Napoli domani ospita l’Eintracht Francoforte, gli azzurri sono chiamati a riscattare i 6 gol presi ad Eindhoven.

In casa partenopea, non sono previste tante novità dall’allenatore degli azzurri rispetto al pari di Como: la coppia centrale difensiva sarà Rrahmani-Buongiorno, a sinistra è ballottaggio tra Olivera e Gutierrez, con l’uruguaiano avanti. In mezzo al campo torna dal 1′ Lobotka. In attacco Hojlund sarà ancora il riferimento centrale, a sinistra uno tra Neres e Lang (favorito il brasiliano).

In casa Eintracht, dovrebbe esserci Mario Gotze a guidare il reparto offensivo insieme a Knauff e alle spalle dell’unica punta Burkardt. In difesa ci saranno due vecchie conoscenze della Serie A, Kristensen e Theate, con Koch al centro.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer; Kristensen, Koch, Theate; Doan, Larsson, Chaibi, Brown; Knauff, Gotze; Burkardt. All. Toppmöller

Foto: sito Napoli