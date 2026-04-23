Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Cremonese

23/04/2026 | 22:39:11

Anticipo di Serie A con la sfida tra Napoli e Cremonese al Maradona.

In casa Napoli, qualche novità tra gli azzurri rispetto all’ultima sconfitta contro la Lazio a partire dall’attacco, dove alle spalle di Hojlund cambiano i trequartisti: De Bruyne è in ballottaggio con Elmas, titolare Alisson Santos. In mezzo gioca McTominay accanto a Lobotka (fuori Anguissa), novità anche a destra dove gioca Gutierrez e non Politano. In difesa torna Rrahmani insieme a Olivera e Buongiorno.

In casa Cremonese, undici in linea con quello che ha pareggiato col Torino a partire dall’attacco, dove Sanabria è in vantaggio su Djuric per affiancare ancora Bonazzoli. A destra pronto Barbieri. In mezzo si va verso il tandem Bondo-Maleh, ma attenzione all’opzione Grassi.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Bondo, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. All. Giampaolo

Foto: sito Napoli