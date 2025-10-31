Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Como

31/10/2025 | 23:20:05

Alle 18 domani, bella sfida al Maradona tra Napoli e Como. In casa azzurra, cinque possibili cambi per Conte rispetto alla vittoria contro il Lecce. Nel ruolo di terzino sinistro Spinazzola dovrebbe giocare al posto di Olivera. A centrocampo McTominay riprenderà il suo posto da titolare, con Elmas che torna in panchina. Due cambi in attacco: fuori Lang e Lucca, tornano titolari Hojlund e Neres. Lobotka torna tra i convocati, partirà dalla panchina.

In casa Como, dubbio in difesa per Fabregas, nel ruolo di terzino destro tra Posch e Smolcic col secondo favorito. Caqueret potrebbe lasciare il suo posto a centrocampo a Perrone. L’unica punta potrebbe essere Morata questa volta, col trio Addai-Nico Paz-Rodríguez a supporto.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Addai, Nico Paz, Rodríguez; Morata. All. Fabregas

Foto: sito Napoli