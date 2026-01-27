Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Chelsea
27/01/2026 | 22:31:41
Il Napoli si gioca tutto in Champions League. Battere il Chelsea per proseguire (al 99%) il percorso in Europa. Oppure abbandonare la competizione. I blues però puntano alle top 8 e per farlo devono vincere.
In casa azzurra scelte ovviamente obbligate per Conte. Con l’infortunio di Milinkovic-Savic, spazio a Meret in porta. In attacco spazio a Hojlund con Lukaku che partirà dalla panchina. Alle spalle dell’attaccante danese dovrebbero essere confermati Vergara ed Elmas.
In casa Chelsea, 4-2-3-1- per Rosenior. Davanti Palmer, Enzo Fernandez, Neto alle spalle di Joao Pedro. Estevao pronto a subentrare.
Queste le probabili formazioni:
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.
Foto: sito Napoli
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Enzo Fernandez, Neto; Joao Pedro. All. Rosenior
