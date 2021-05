Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Cagliari

Scontro che può dire tanto quello che si giocherà domani al “Maradona” di Napoli fra la squadra di Gattuso e il Cagliari di Semplici. Da questa partita si possono vedere risultati importanti in chiave Champions e salvezza. Gattuso può contare sui suoi uomini migliori, in porta ci sarà Meret con Ospina non ancora a disposizione. A sinistra più Hysaj di Mario Rui, a centrocampo Fabian Ruiz e Demme con Bakayoko pronto all’evenienza. Due ballottaggi nel quartetto d’attacco, con Politano più avanti di Lozano e Osimhen di Mertens, non si toccano Zielinski e Insigne. Il Cagliari potrà contare su Nainggolan che giocherà sulla trequarti alle spalle di Pavoletti e uno tra Simeone e Joao Pedro, infatti il brasiliano non è certo di giocare, come ha detto Semplici in conferenza. Pesa la sua diffida, Semplici lo vuole avere nello scontro diretto contro il Benevento. In dubbio il rientro di Cragno in porta dopo il Covid.

Le probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Cagliari (3-4-1-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Duncan, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti.

Foto: Twitter Napoli