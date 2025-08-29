Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Cagliari

29/08/2025 | 22:10:44

Il Napoli esordisce al Maradona proprio con la squadra con cui aveva chiuso la scorsa stagione, vincendo lo scudetto. Il Cagliari.

In casa Azzurra, Conte va verso un 4-1-4-1, stessi 11 della gara di Reggio Emilia con il Sassuolo. Unico ballottaggio in porta tra Meret e Milinkovic-Savic, ma l’italiano è favorito. In attacco Lucca, con Politano, De Bruyne, Anguissa e MC Tominay alle sue spalle.

In casa Cagliari, possibile 4-2-3-1. Due ballottaggi per Pisacane ovvero sulla sinistra Obert-Palestra, sulla trequarti Gaetano-Esposito con i primi favoriti. Borrelli terminale offensivo.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Lucca. All. Antonio Conte

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, Gaetano; Borrelli. All. Fabio Pisacane

