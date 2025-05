Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Cagliari

22/05/2025 | 23:00:52

Domani alle 20.45 scenderanno in campo Napoli e Cagliari per l’ultima giornata di Serie A. Olivera al centro della difesa, Gilmour al posto di Lobotka e la coppia d’attacco Raspadori-Lukaku. Nicola con Viola-Piccoli in avanti. Out Luvumbo, Gaetano, Caprile, Felici e Pavoletti.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte

CAGLIARI (3-5-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Makoumbou, Adopo, Deiola, Augello; Viola, Piccoli. All. Nicola

Foto: Instagram Napoli