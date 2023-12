Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Cagliari

Il Napoli ospita il Cagliari al Maradona alle 18 domani.

Non troppi dubbi per Mazzarri, che sembra orientato a schierare la formazione vista contro la JuventusConfermato Natan come terzino sinistro, con Juan Jesus centrale al fianco di Rrahmani. Inamovibile il centrocampo con Lobotka, Zielinski e Anguissa. Peso dell’attacco sulle spalle di Osimhen, fresco di Pallone d’Oro africano. Insieme a lui Politano e Kvaratskhelia.

In casa Cagliari, Ranieri ritrova Makoumbou in mezzo al campo, con lui Prati e Nandez. In attacco favoriti al momento Petagna e Luvumbo, appoggiati da Viola. Panchina per Pavoletti, pronto a subentrare ed essere decisivo a gara in corso.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri

Foto: twitter Napoli