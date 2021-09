Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Cagliari

Mazzarri e i suoi proveranno a rilanciarsi dopo il ko interno contro l’Empoli. Torna in panchina Zappa dopo squalifica, recuperati del tutto Strootman e Godin.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici: NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Ruiz, Anguissa; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

All. Spalletti.CAGLIARI (4-4-1-1): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro; Keita.

All. Mazzarri. Foto: sito ufficiale Napoli

Al Maradona ilprimo in classifica e a punteggio pieno dopo le prime cinque giornate ospita ildi Mazzarri, che torna in Campania da avversario senza mai dimenticare le stagioni in azzurro.Demme e Mertens tornano a disposizione diche dovrebbe cambiare pochissimo rispetto alla partita di giovedì con la Sampdoria. Rrahmani è favorito su Manolas per affiancare Koulibaly, l’unico altro dubbio riguarda l’esterno destro offensivo con Politano che potrebbe prendere il posto di Lozano.