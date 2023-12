Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Braga

Domani alle 21 scenderanno in campo Napoli e Braga per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Sarà con ogni probabilità Victor Osimhen a guidare l’attacco del Napoli: Mazzarri ha detto di doverlo valutare dopo il rientro dalla cerimonia del Pallone d’oro africano in Marocco. Difficilmente si priverà del suo centravanti, ma in caso contrario più Raspadori di Simeone. Recupera Kvara dalla febbre. In difesa confermato Natan a sinistra con Juan Jesus al centro e Zanoli pronto a subetrare a partita in corso.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Borja; Moutinho, Carvalho; Djalo, Zalazar, Horta; Banza. All. Jorge.

Foto: Instagram Napoli