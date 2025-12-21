Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Bologna

21/12/2025 | 22:31:12

Domani alle 20 si gioca la finale di Supercoppa Italiana a Riyad, tra Napoli e Bologna.

In casa Napoli, out l’ex Sam Beukema e con le condizioni non al top di Mathias Olivera. Il primo è destinato a stare fuori dai giochi proprio contro la sua ex squadra, mentre per l’uruguaiano la sensazione è che si proverà a recuperarlo. Lukaku si è allenato in gruppo, ma non ha ancora molti minuti nelle gambe: Hojlund guida l’attacco. L’unico vero dubbio è il ballottaggio tra Lang ed Elmas. In difesa si punta sulla coppia Juan Jesus–Rrahmani.

In casa Bologna, dopo aver vinto contro l’Inter ai calci di rigore in semifinale, Italiano spinge per conquistare un altro trofeo. Gli emiliani, però, devono fare i conti con assenze piuttosto pesanti e devono rimediare all’infortunio di Federico Bernardeschi. Per guidare l’attacco il designato sembra essere Castro, alle cui spalle agirà il trio Orsolini–Odgaard–Rowe. Pobega e Moro chiamati a fare da filtro davanti alla difesa formata da Holm, Heggem, Lucumì e Miranda. In porta il posto è di Ravaglia.

Queste le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano

