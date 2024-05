Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Bologna

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Napoli e Bologna per la trentaseiesima giornata di Serie A. In casa Napoli Kvaratskhelia torna dopo il forfait contro l’Udinese. In difesa spazio a Juan Jesus al posto di Ostigard, mentre Cajuste è in vantaggio su Traoré. Dubbio in difesa, invece, per Motta con Kristiansen favorito su Calafiori. Sulla fascia sinistra è in pole Saelemaekers, a destra, invece, Ndoye è in vantaggio su Orsolini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Aebischer, Urbański, Saelemaekers; Zirkzee. All: Thiago Motta

Foto: Twitter Napoli