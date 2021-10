Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Bologna

Il posticipo del Maradona di domani sera tra Napoli e Bologna chiuderà la decima giornata di Serie A 2021-22.

Spalletti cambierà poco della formazione tipo delle ultime domeniche, Lozano pare favorito su Politano nel classico ballottaggio sulla trequarti, inamovibili Zielinski, Osimhen e Insigne.

Meno buone le notizie per Mihajlovic, squalificati Soriano e Soumaoro dopo il Milan, Arnautovic non al meglio e possibilità dunque per Vignato e Binks (ballottaggi aperti con Schouten e Skov Olsen).

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabiàn, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

All. Spalletti. BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Skov Olsen (Binks), Dominguez, Schouten (Vignato), Svamberg, Hickey; Orsolini, Barrow.

All. Mihajlovic.