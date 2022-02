Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Barcellona

Napoli e Barcellona promettono spettacolo nella gara che si disputerà domani allo stadio Maradona. Spalletti, che in conferenza ha dichiarato che Insigne giocherà titolare, dovrebbe abbandonare la difesa a tre per tornare al suo classico 4-2-3-1 in cui il riferimento offensivo sarà Osimhen. Solito 4-3-3 per Xavi, che però si porta dietro tre ballottaggi, uno per reparto: Mingueza, Gavi e Traorè potrebbero spuntarla rispettivamente su Dest, De Jong e Dembélé. Di seguito le probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, M. Rui; Demme, Fabian; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Araujo, Piqué, J. Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Traoré, Torres, Aubameyang. All. Xavi

Foto: Twitter Napoli