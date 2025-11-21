Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Atalanta

21/11/2025 | 22:10:58

Nel posticipo del sabato sera, grande sfida al Maradona tra Napoli e Atalanta, due squadre che stanno vivendo momenti non facili. Esordio per Palladino sulla panchina bergamasca, proprio a Napoli, sua città natale.

In casa Napoli, possibile difesa a 3 per Antonio Conte, con Di Lorenzo e Gutierrez sulle corsie. A centrocampo coppia composta da Lobotka e McTominay. In attacco tridente con Politano, Hojlund e Neres.

Per l’Atalanta, come detto, esordio sulla panchina bergamasca per Raffaele Palladino. Il nuovo allenatore nerazzurro è intenzionato ad affidarsi a Lookman e De Ketelaere alle spalle di Scamacca. Sulle fasce Bellanova e Zappacosta.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Politano, Højlund, Neres. All. Conte.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino.

Foto: sito Napoli