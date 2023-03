Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Atalanta

In casa Napoli, Ndombele favorito su Anguissa in mediana, nel centrocampo a tre con l’intoccabile Lobotka e Zielinski. Esterno di difesa a sinistra Olivera al posto dello squalificato Mario Rui, Politano favorito su Lozano in attacco, al fianco di Osimhen e Kvara.In casa Atalanta, 3-4-1-2 per Gasperini che conferma la coppia d’oro Lookman-Hojlund in attacco. A centrocmapo Ederson al posto dell’infortunato Koopeminers.