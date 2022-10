Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Ajax

Il Napoli vuole festeggiare la qualificazione agli ottavi di Champions con due turni di anticipo. Gli azzurri ospitano l’Ajax al Maradona, desideroso di riscatto dopo il 6-1 subito alla Johann Cruyff Arena una settimana fa.

In casa Napoli, Spalletti opta per un solo cambio, in difesa, rispetto all’andata, dietro, con Rrhamani infortunato, Juan Jesus e non Ostigard al fianco di Kim. Osimhen è tra i convocati ma partirà dalla panchina, ancora Raspadori titolare, torna dal 1′ Lozano per Politano. A centrocampo il trio Anguissa-Lobotka-Zielinski.

Per l’Ajax, 4-3-3, con Berghuis, Kudus, Bergwijn in attacco.

Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti

AJAX (4-3-3): Pasweer; Sanchez, Timber, Bassey, Blind; Taylor, Alvarez, Klaassen; Berghuis, Kudus, Bergwijn. All. Schreuder

Foto: twitter Napoli

Foto: twitter Napoli