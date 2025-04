Le ultimissime sulle probabili formazioni di Monza-Napoli

Domani alle 18,00 scenderanno in campo Monza e Napoli per la trentatreesima giornata di Serie A. Antonio Conte, oltre ai forfait in difesa di Buongiorno e Juan Jesus, dovranno fare a meno anche di David Neres (risentimento muscolare), che sarà rimpiazzato da Spinazzola sulla sinistra.

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Mota, Caprari. Allenatore: Nesta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano, Lukaku, Spinazzola. Allenatore: Conte

Foto: Instagram Napoli