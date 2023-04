Le ultimissime sulle probabili formazioni di Monza-Lazio

Alle 15 domani si sfidano Monza e Lazio, con i biancocelesti chiamati a vincere per consolidare il secondo posto.

In casa lombarda, Palladino recupera all’ultimo Rovella, che gioca in regia con Machin, chiamato a sostituire lo squalificato Pessina. Problemi in difesa dove Izzo è squalificato e Caldirola è out non convicato, (botta al costato presa contro la Cremonese): ballottaggio Donati-Antov in difesa.

In caa Lazio, Sarri recupera Immobile. Da capire se l’attaccante parte dall’inizio o no. In caso contrario è pronto Pedro, con l’azzurro pronto a gara in corsa. Out invece lo squalificato Marusic. Al suo posto dovrebbe giocare Lazzari. L’alternativa è lo spostamento di Hysaj a destra e l’inserimento a sinistra di Pellegrini.

Queste le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Marlon, Pablo Marì; Ciurria, Rovella, Machin, Carlos Augusto; Sensi, Caprari; Petagna. Allenatore: Palladino.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.