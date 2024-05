Le ultimissime sulle probabili formazioni di Monza-Lazio

Domani alle 18.00 scenderanno in campo Monza e Lazio per la trentacinquesima giornata di Serie A. Torna Provedel, dovrebbe essere confermato Mandas dal 1′. In difesa Hysaj è in vantaggio su Casale, mentre in attacco Tudor potrebbe rilanciare di Immobile dal 1′ al centro dell’attacco. Nel Monza Palladino dovrebbe riproporre sia Colpani che Djuric dal 1′ dopo la panchina iniziale contro il Lecce

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Marì, Izzo, Kyriakopoulos; Bondo, Akpa Akpro; Colpani, Pessina, Zerbin; Djuric. All. Palladino

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Hysaj; Marusic, Guendouzi, Kamada, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile. All. Tudor

Foto: Instagram Lazio