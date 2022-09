Le ultimissime sulle probabili formazioni di Monza-Atalanta

Testa coda del campionato, con l’Atalanta che nel derby con il Monza, ha la grande chance di portarsi da sola in vetta in Serie A. Una gara però non facile per Gasperini e i suoi uomini, che ha tantissime assenze e che sfideranno un Monza, unica squadra ancora a 0 punti e desideroso di fare punti.

In casa Monza,ritorna Pablo Marì al centro della difesa, Carlos scala a centrocampo. Rovella regista titolare. Davanti ballottaggio Caprari-Mota Carvalho. In casa Atalanta, Gasperini perde Zapata e Muriel, grande chance per Hojlun.

Queste le probabili formazioni:

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Carlos Augusto; Birindelli, Pessina, Rovella, Sensi, Molina; Caprari, Petagna.

Allenatore: Stroppa

ATALANTA (3-4-2-1):: Musso; Scalvini, Demiral, Okoli; Soppy, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson, Pasalic; Hojlund

Allenatore: Gasperini