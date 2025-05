Le ultimissime sulle probabili formazioni di Monza-Atalanta

03/05/2025 | 22:30:52

Domani alle 15.00 scenderanno in campo Monza e Atalanta per la trentacinquesima giornata di Serie A. Gasperini va verso la conferma della squadra che ha giocato contro il Lecce, con l’unica novità in attacco: con Retegui e Lookman, a completare il tridente c’è De Ketelaere. Nel Monza, Turati ha la febbre ed è in dubbio: al suo posto c’è Pizzignacco.

MONZA (3-5-2): Pizzignacco; Pereira, Caldirola, D’Ambrosio; Birindelli, Akpa-Akpro, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Caprari, Mota. All.: Nesta

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All.: Gasperini

Foto: Twitter Atalanta