Le ultimissime sulle probabili formazioni di Monterrey-Inter

17/06/2025 | 22:00:28

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Inter e Monterrey per il Mondiale per Club. Cristian Chivu pronto all’esordio sulla panchina dell’Inter nella sfida contro il Monterrey al Mondiale per Club (ore 3 italiane notte martedì/mercoledì). Sebastiano Esposito in attacco in coppia con Lautaro Martinez. A centrocampo Dumfries ko: Darmian titolare a destra. Asllani in mezzo al posto di Calhanoglu. Nella squadra messicana c’è Sergio Ramos e l’ex Serie A Ocampos

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Seb. Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu

MONTERREY (4-3-3): Andrada; Medina, Chavez, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Fimbres, Canales; Corona, Berterame, Ocampos. All. Torrent

Foto: Instagram Inter