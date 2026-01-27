Le ultimissime sulle probabili formazioni di Monaco-Juventus

27/01/2026 | 22:16:16

La Juventus è chiamata alla sfida in casa del Monaco, al Louis II, nell’ultima gara di Champions, fase campionato.

Per il Monaco formazione tipo. Non c’è il grande ex Pogba, fermato da un nuovo problema fisico. Per la squadra del principato possibile 4-2-3-1, con Gromyko, Jorghino, Mrynskiy alle spalle di Satpayev.

In casa bianconera, Spalletti ha annunciato Openda titolare. Così come Koopmeiners. Possibile qualche scelta sui diffidati come ha detto il tecnico. Possibile 3-4-3, difesa con Kalulu, Bremer e Kelly, McKennie, Koopemeiners, Thuram e chance per Kostic a sinistra. In attacco Conceiçao, Openda, Yildiz ma occhio a Zhegrova che insidia il portoghese.

Queste le probabili formazioni:

MONACO (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Sorokin, Shirobokov, Luìs Mata; Arad, Kassabulat; Gromyko, Jorghino, Mrynskiy; Satpayev. All. Urazbakhtin

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Kostic; Conceiçao, Openda, Yildiz.All. Spalletti.

Foto: sito Juventus