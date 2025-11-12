Le ultimissime sulle probabili formazioni di Moldavia-Italia

12/11/2025 | 22:55:21

Penultima gara di qualificazioni ai Mondiali per l’Italia che va in scena in Moldavia, prima della sfida contro la Norvegia. In casa azzurra, un po’ di turnover per Gattuso. Ritorno al 4-4-2 e spazio a chi ha giocato meno: davanti Scamacca-Raspadori, come confermato da Gattuso. A centrocampo Tonali e Cristante, con Orsolini e Zaccagni esterni. In difesa Buongiorno e Mancini verso una maglia da titolare, da terzini Bellanova e Cambiaso. Assente lo squalificato Barella. In porta chance per Vicario. Per la Moldavia possibile 5-3-2 con Postolachi, Nicolaescu coppia d’attacco.

Queste le probabili formazioni:

MOLDAVIA (5-3-2): Avram; Bors, Baboglo, Craciun, Platica, Reabciuk; Ionita, Caimacov, Rata; Postolachi, Nicolaescu. CT Popescu

ITALIA (4-4-2): Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Tonali, Cristante, Zaccagni; Scamacca, Raspadori. CT Gattuso