Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Verona

27/12/2025 | 21:25:53

Allegri sfida il Verona di Zanetti a San Siro e dovrà rinunciare a Leao in attacco. Spazio alla coppia Nkunku-Pulisic, con De Winter in difesa e Loftus-Cheek a centrocampo.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri

Verona (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Valentini; Cham, Gagliardini, Serdar, Bernede, Bella-Kotchap; Giovane, Mosquera. All. Zanetti