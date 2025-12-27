Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Verona
27/12/2025 | 21:25:53
Allegri sfida il Verona di Zanetti a San Siro e dovrà rinunciare a Leao in attacco. Spazio alla coppia Nkunku-Pulisic, con De Winter in difesa e Loftus-Cheek a centrocampo.
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri
Verona (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Valentini; Cham, Gagliardini, Serdar, Bernede, Bella-Kotchap; Giovane, Mosquera. All. Zanetti