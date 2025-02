Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Verona

Il Milan ospita il Verona domani sera alle 20.45 nel posticipo del sabato sera.

In casa rossonera, Tomori è squalificato e Conceição punta sulla coppia difensiva Thiaw-Pavlovic. Walker sulla destra, a sinistra Theo. Musah invece torna disponibile dopo la squalifica e affianca Fofana in mediana. Potrebbero riposare in vista della Champions Pulisic, Leao e Joao Felix con Chukwueze, Sottil e Reijnders ad appoggiare Gimenez.

In casa Verona, torna dalla squalifica Duda, che ritrova posizione a centrocampo con Tchatchoua e Niasse. Squalificato Ghilardi. Davanti Mosquera insidia Kastanos.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Chukwueze, Reijnders, Sottil; Gimenez. All. Sergio Conceiçao

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradaric; Suslov, Kastanos; Sarr. All. Zanetti