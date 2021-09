Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Venezia

Per il Venezia, sempre fuori Lezzerini e Fiordilino, Zanetti potrebbe fare turnover con Aramu e Peretz in campo dal 1’ a scapito di Okereke e Crnigoj. A sinistra Schnegg può far rifiatare Molinaro.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Florenzi, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. All. Zanetti.