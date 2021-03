Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Udinese

A San Siro domani sera scenderanno in campo Milan e Udinese, gara valida per la 25a giornata di Serie A.

Ancora tanti infortuni per Pioli, in avanti mancheranno Ibrahimovic, Mandzukic e Calhanoglu, mentre Rebic dovrebbe stringere i denti e giocare dal 1′. Brahim Diaz andrà a sostituire il turco, mentre Leao sarà la prima punta. In difesa Romagnoli rientra dal primo minuto dopo la panchina a Roma, mentre potrebbe essere Kjaer ad osservare un turno di riposo.

Gotti schiera il solito terzetto davanti a Musso composto da Becao, Bonifazi e Nuytinck, Samir infatti è ancora da valutare. Molina potrebbe togliere il posto a uno tra Larsen e Zeegelaar sulle fasce. In attacco da valutare le condizioni di Okaka e di Deulofeu, sono pronti Nestorovski-Llorente, con Braaf che scalpita dopo il buon ingresso in campo di domenica.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Rebic; Leao.

All. Pioli.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Nestorovski, Llorente.

All. Gotti.

Foto: sito Milan