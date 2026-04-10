Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Udinese

10/04/2026 | 22:00:02

Il Milan cerca la reazione dopo la sconfitta a Napoli. Al Meazza arriva l’Udinese.

In casa Milan, Allegri passa al 4-3-3. Saelamaekers in vantaggio su Nkunku nel ruolo di esterno destro alto, Leao falso nueve, Pulisic a sinistra. Ricci completa il centrocampo con Modric e Rabiot. In difesa, Athekame e Bartesaghi esterni, De Winter e Pavlovic i centrali.

In casa Udinese, Piotrowski è in ballottaggio per una maglia con Atta e Ekkelenkamp a centrocampo. Torna Davis dalla squalifica e si riforma la coppia d’attacco con Zaniolo.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. All. Allegri

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

Foto: sito Milan