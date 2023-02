Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Tottenham

Domani alle 21.00 scenderanno in campo Milan e Tottenham per gli ottavi di finale di Champions League. Pioli viaggia verso la conferma per la difesa a tre. Tomori recupera e completa il reparto con Kalulu e Kjaer. Indisponibile Bennacer come spiegato da Pioli in conferenza: ci sarà Krunic con Tonali. Calabria è favorito sulla destra su Saelemaekers che tuttavia resta in corsa per un posto in attacco dove, al momento, sono in pole Brahim Diaz–Giroud–Leao. Conte, dovrà fare il conto con le tante assenze, a partire dal portiere dove ci sarà Forster al posto dell’infortunato Lloris. Emergenza totale a centrocampo con le assenze di Hojbjerg squalificato, Bentancur (rottura del crociato) e Bissouma (operato alla caviglia) oltre a Sessegnon. Scelte obbligate in mezzo con Skipp e Sarr, a meno che Dier possa essere avanzato a centrocampo. Nel tridente Richarlison è in vantaggio su Kulusevski per una maglia da titolare con Son e Kane.

MILAN (3-4-3): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori; Calabria, Tonali, Krunic, Hernandez; Diaz, Giroud, Leao.

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Dier, Davies; Emerson Royal, Skipp, Sarr, Perisic; Son, Kane, Richarlison.

Foto: Twitter Milan