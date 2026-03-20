Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Torino

20/03/2026 | 22:05:41

Domani alle 18, il Milan deve rispondere al successo del Napoli e provare a mettere pressione all’Inter.

A San Siro arriva il Torino.

In casa rossonera, Allegri perde Leao, per il riacutizzarsi del dolore all’adduttore destro. Al suo posto Fullkrug in coppia con Pulisic. A centrocampo torna dalla squalifica Rabiot. Fofana favorito su Ricci, insieme a Modric che completa la mediana. A sinistra si rivede dall’inizio Bartesaghi, che prende il posto di Estupinan.

In casa Torino, Vlasic trequartista a sostegno di Simeone e Zapata. Adams dovrebbe partire dalla panchina. In mezzo Gineitis è in ballottaggio con Casadei. Sulle fasce conferme per Pedersen e Obrador.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Pulisic. All. Allegri

TORINO (3-4-1-2): Paleari, Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams. All. D’Aversa