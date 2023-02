Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Torino

Domani apre la 22a giornata di Serie A la sfida tra Milan e Torino. I rossoneri sono reduci da un periodo complicatissimo a sono alla vigilia della sfida al Tottenham agli ottavi di Champions. Ma Pioli non può permettersi di fare calcoli, visto che in campionato il Milan deve ritrovare il successo perduto.

Pioli dovrebbe affidarsi a un 3-4-2-1, con Diaz e Leao alle spalle di Giroud, adattabile anche a un classico 3-4-3, con il francese sempre centrale e Leao e Diaz ai lati. Per il resto, chamce per Thiaw in difesa dal 1′, Saelemaekers e Theo a tutta fascia, Tonali e Krunic in mediana.

In casa Torino, Juric potrebbe schierare dall’inizio Miranchuk e Sanabria. Da valutare Ilic alle prese con lo smaltimento di una contusione, out Ricci.

Queste le probabili formazioni:

Milan: (3-4-2-1) Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Kalulu; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.

Torino: (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Adopo, Vlasic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. All. Juric.