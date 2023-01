Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Torino

Domani alle 21.00 si affronteranno Torino e Milan per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Stefano Pioli viaggia verso la conferma di Ciprian Tătărușanu. Mentre, in difesa, dovrebbero trovare una maglia da titolare Sergiño Dest e Matteo Gabbia. A centrocampo, al fianco di Sandro Tonali (che giocherà perché poi sarà squalificato a Lecce in Serie A), ci sarà Tommaso Pobega. Sulla trequarti, rientro di Junior Messias a destra e straordinari per Brahim Díaz e Rafael Leão. Riposa Olivier Giroud, al suo posto ci sarà Charles De Ketelaere, momentaneamente in vantaggio su Marko Lazetić. Juric conferma il 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta e Zima, Schuurs e Buongiorno a comporre il trio difensivo. A centrocampo Ricci e Lukic fanno da raccordo tra difesa e attacco, con Singo e Rodriguez sugli esterni. Sanabria centravanti, con Vlasic e Miranchuk alle sue spalle.

Milan (4-2-3-1): Tătărușanu, Dest, Kalulu, Gabbia, Theo Hernández; Tonali, Pobega; Messias, Brahim Díaz, R. Leão; De Ketelaere. Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, S. Ricci, Ricardo Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Foto: sito ufficiale Milan