Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Torino

A San Siro il Milan affronta il Torino nel turno infrasettimanale di Serie A. In casa rossonera Pioli ritrova Kessie che tornerà ad occupare la linea mediana con Tonali. In difesa Romagnoli al posto di Kjaer mentre davanti Giroud dovrebbe avere la meglio su Ibrahimovic. Nel Torino, con Ansaldi infortunato, Ola Aina è sicuro di una maglia da titolare. In attacco solito ballottaggio Belotti-Sanabria, con Juric che scioglierà gli ultimi dubbi nella giornata di domani. Ecco le probabili formazioni del match:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. All. Juric.

FOTO: Twitter Giroud