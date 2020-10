Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Sparta Praga

Continua il cammino in Europa League del Milan che ospita a San Siro lo Sparta Praga alle ore 18:55. Pioli, però, con un campionato da giocare, è pronto a varare qualche cambio nell’undici iniziale. Indiscusso Tatarusanu vista l’assenza di Donnarumma (causa covid). In difesa spazio a Dalot sulla corsia con Theo Hernandez pronto a riposarsi dopo una partenza a mille. Sulla mediana sarà il duo Tonali – in vantaggio su Kessie – Bennacer con la trequarti composta da Castillejo, Krunic e Diaz a supporto di Ibrahimovic con lo svedese che dovrebbe partire titolare. Negli ospiti sarà assente Ladislav Krejci, per Kotal confermato il 4-2-3-1 con Kozak come unico terminale offensivo.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Diaz; Ibrahimovic. All. Pioli

Sparta Praga (4-2-3-1): Heca; Sacek, Vitik, Lischka, Hanousek; Pavelka, Travnik; Karabec, Dockal, Polidar; Kozak. All: Vaclav Kotal

Foto: twitter Milan