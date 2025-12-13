Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Sassuolo

13/12/2025 | 22:15:20

Alle 12.30 domani, il Milan ospita il Sassuolo al Meazza.

In casa rossonera, Nkunku-Pulisic davanti per la prima volta insieme da titolari in campionato. Loftus-Cheek favorito su Ricci in mezzo al campo con Modric e Rabiot. Saelemaekers e Bartesaghi sulle fasce.

In casa Sassuolo, problema alla gamba per Pinamonti, ma gli esami hanno scongiurato il peggio: dovrebbe essere a disposizione e anche titolare. Grosso non avrà l’ex Vranckx chew non recupera. Davanti Volpato, reduce da un paio di bonus settimana scorsa, va verso una scontata conferma. Laurienté favorito su Fadera.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Massimiliano Allegri