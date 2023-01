Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Sassuolo

Domani alle 12.30 a San Siro scenderanno in campo Milan e Sassuolo per la ventesima giornata di Serie A. Pioli dovrà fare a meno di Tomori e Bennacer, squalificato. Ci saranno, invece, Theo Hernandez e Calabria. Al centro, insieme a Kalulu, ci sarà Kjaer. Krunic con Tonali. Sulla trequarti ci sono due ballottaggi: Saelemaekers-Messias e De Ketelaere-Brahim Diaz con i primi favoriti. Dionisi, invece, Consigli dovrebbe recuperare per i pali e partire dal 1′. Rogerio sta bene e giocherà sulla sinistra. Torna Lopez, ma Obiang è ancora in corsa pe una maglia dal 1′. In attacco sempre out Pinamonti. Alvarez e Defrel si giocano una maglia per completare il tridente con Berardi e Laurienté

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Defrel, Laurienté

Foto: Twitter Milan