Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Sampdoria

Ad aprire la 29a giornata di Serie A, sarà alle 12.30 la sfida tra Milan e Sampdoria a San Siro.

Pioli recupera Rebic, al quale è stata ridotta una giornata di squalifica, ma la lista degli indisponibili è ancora lunga, tanto che il tecnico dovrebbe schierare Saelemaekers terzino destro.

A centrocampo Kessie e Bennacer in mediana con Castillejo, Calhanoglu e Rebic alle spalle di Ibra.

In casa Sampdoria, Ranieri dovrà fare a meno di Ekdal e Torregrossa. nel 4-4-2, Gabbiadini favorito su Keita per affiancare Quagliarella in attacco.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Saelemaekers, Kjaer, Tomori, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Adrien Silva, Thorsby, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Claudio Ranieri.