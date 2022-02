Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Sampdoria

Il Milan, dopo il pareggio tra Napoli e Inter, ha un’occasione più che ghiotta per passare in testa (seppur con una gara in più dei nerazzurri) ma di fronte a sé avrà la Sampdoria di Giampaolo. Con Theo squalificato, Pioli dovrebbe optare nell’adattare Florenzi a sinistra. A centrocampo Bennacer è in vantaggio su Kessie per una maglia da titolare. Davanti Giroud. Nei blucerchiati Sensi supporterà Caputo e Quagliarella. Ecco le probabili formazioni del match:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone (Audero); Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo. All. Giampaolo.

FOTO: Twitter Milan