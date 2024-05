Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Salernitana

Alle 20,45 domani, il Milan ospita la Salernitana a San Siro. Ultima di Pioli in rossonero. La Salernitana saluta la Serie A.

In casa Milan, spazio a diverse seconde linee. Maignan indisponibile e Sportiello in panchina: dal 1′ il terzo portiere Mirante. A centrocampo Bennacer e Musah giocheranno ai lati di Reijnders. Anche Giroud saluterà il pubblico di San Siro. In avanti col francese ci saranno Pulisic e Leao.

In casa Salernitana. Colantuono in campo con il 3-4-2-1. In avanti Tchaouna e Candreva alle spalle di Weissman.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders, Musah; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Pasalidis, Pirola; Sambia, Coulibaly, Maggiore, Zanoli; Tchaouna, Candreva; Weissman. All. Colantuono