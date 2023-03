Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Salernitana

A chiudere la 26a giornata di campionato di Serie A sarà la sfida di San Siro tra Milan e Salernitana.

In casa Milan, Leao e Krunic tornano dalla squalifica. Il bosniaco può giocare dal 1′ al posto di Tonali, verso un turno di riposo. Ibra insidia Giroud per una maglia da titolare in attacco, con Origi ancora outsider. Ballottaggi tra CDK e Diaz e tra Calabria e Saelemaekers.