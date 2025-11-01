Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Roma

01/11/2025 | 22:04:30

Il posticipo della giornata di Serie A è la sfida al vertice tra Milan e Roma.

In casa Milan, rispetto alla partita di martedì a Bergamo, Max Allegri va verso tre cambi: De Winter, Estupinan (resta però in dubbio con Bartesaghi) e Nkunku. Cambierà quindi la coppia d’attacco: accanto al recuperato Leao non ci sarà infatti Gimenez out per un problema fisico. Recupera Tomori: il difensore è convocato ma dovrebbe partire dalla panchina.

In casa Roma, Gasperini può sognare il primo posto solitario. Out Ferguson a causa di una distorsione alla caviglia. Soulé e Dybala alla guida dell’attacco. Hermoso, Mancini, Ndicka nel terzetto difensivo.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Nkunku. All. Massimiliano Allegri

ROMA (3-5-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Çelik, Cristante, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Dybala. All. Gian Piero Gasperini