Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Roma

Quarti di finale di andata di Europa League, in campo a San Siro il derby italiano tra Milan e Roma.

In casa rossonera, Pioli recupera Thiaw, che si è allenato in gruppo sia martedì che alla vigilia. Il tedesco è favorito nel ballottaggio con Kjaer. Tomori squalificato. Rispetto al campionato torna Loftus-Cheek sarà lui il trequartista alle spalle di Giroud, con Leao e Pulisic esterni. In mezzo al campo la coppia Bennacer-Reijnders.

In casa Roma, Smalling torna dall’inizio. De Rossi non avrà a disposizione lo squalificato Ndicka e l’infortunato Azmoun Spinazzola è partito dalla panchina nel derby e sulla carta dovrebbe toccare a lui a sinistra, ma Angelino ha fatto benisismo contro la Lazio, quindi ballottaggio alla pari, con l’italiano leggermente favorito. Mancini è già tornato in gruppo e sarà regolarmente in campo a San Siro. In attacco, il tridente Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.