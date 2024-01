Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Roma

Domani alle 20:45 scenderanno in campo Milan e Roma per la ventesima giornata di Serie A. Pioli verso la coppia Kjaer e Gabbia come centrali difensivi, mentre Theo torna a sinistra. A centrocampo spazio per la coppa Adli-Reijnders, con Bennacer e Chukwueze in Coppa d’Africa. La Roma dovrà ancora fare a meno di Dybala: l’attaccante non è stato convocato a causa di un sovraccarico muscolare. Al suo posto, Belotti è in vantaggio su El Shaarawy. In difesa ancora Kristensen arretrato come braccetto, con Celik sulla destra e Zalewski sulla fascia opposta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Llorente; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Lukaku, Belotti. All. Mourinho

Foto: Twitter Milan