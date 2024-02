Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Rennes

Domani sera, alle ore 21 il Milan ospiterà a San Siro il Rennes per l’andata dei Play-Off di Europa League. I rossoneri ci arrivano dopo la vittoria in campionato sul Napoli che ha irrobustito la terza posizione in classifica, mentre la squadra francese è reduce dal successo esterno contro il Le Havre. Il tecnico dei rossoneri Stefano Pioli dovrebbe affidarsi al suo miglior 11 per battere i rivali transalpini. Di nuovo dunque confermato in porta Maignan e davanti a lui il quartetto composto da Florenzi, al posto dell’infortunato Calabria, Theo Hernandez, Kjaer e Gabbia. Unico dubbio a centrocampo, dove è vivo il ballottaggio fra Musah e Adli, con il primo leggermente in vantaggio, mentre è sicuro del posto Reijnders. Confermato infine davanti il pacchetto formato da Leao, Giroud, Loftus-Cheek e Pulisic

Nessun dubbio per il tecnico francese Stephan, dal momento che il suo Rennes dovrebbe scendere in campo esattamente con la stessa formazione che ha battuto il Le Havre in Ligue 1. In porta Mandanda, difesa a 4 formata da Doue, Omari, Theate, Truffert. A centrocampo Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa e Doue. Infine, in attacco ci sarà il tandem composto da Kalimuendo e Terrier.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

RENNES (4-4-2): Mandanda; Doue, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa, Doue; Kalimuendo, Terrier. Allenatore: Stephan.

Foto: sito A.C. Milan