Il Milan prova a riaprire speranze di qualificazione agli ottavi di Champions. Per farlo deve battere il Porto a San Siro.

Pioli non recupera nessuno rispetto alla trasferta di Roma di domenica ma perde Ballo-Touré, che oggi non si è allenato a causa di una caviglia ancora non guarita del tutto. In attacco Giroud favorito su Ibrahimovic. A centrocampo toccherà a Bennacer e Tonali, con Kessie in panchina pronto a subentrare nel corso del match. In difesa torna Romagnoli.

Sergio Conceicao dovrebbe schierare un 4-4-2 per la sfida di domani sera contro il Milan. Assenti per infortunio Uribe, Wendell e Marcano. In attacco la coppia Taremi ed Evanilson.

Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo; Tonali; Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli. PORTO (4-4-2): Diogo Costa, João Mário, Mbemba, Pepe, Zaidu; Grujic, Sérgio Oliveira, Otávio, Luis Díaz, Taremi, Evanilson. All. Conceicao.

Foto: Twitter Milan